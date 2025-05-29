Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekillerini seçti

ANKARA (EKONOMİ)

TBB Meclis Toplantısında, TBB 1. Başkan Vekili, TBB 2. Başkan Vekili, TBB Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları Üyelerinin seçimi yapıldı. TBB tüzüğünde, Başkan Vekili ile 1. ve 2. Başkan Vekili ayrı olarak seçiliyor.

Meclis toplantısına başkanlık eden Zeydan Karalar toplantıda yaptığı konuşmada tüm belediyeleri ortak çalışmaya çağırarak, “TBB çatısı altında güç birliği oluşturarak tüm belediyelerimizin yanında durmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk haline sessiz kalınamayacağını belirten Karalar, “Sayın İmamoğlu, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil; aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçilmiş başkanıdır. Bugün, hukukun evrensel ilkeleri, demokrasiye olan inancımız ve halkın iradesine duyduğumuz saygı gereği, onun yokluğuna sessiz kalamayız, kalmamalıyız.” dedi.

Zeydan Karalar, muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelere de baskıların halka hizmet götürmeyi engelleyen bir yapıda olduğunu söylerken, belediyelere yönelik soruşturmalarda görev şemalarının bile suç gibi gösterildiğini, soruşturma gizliliğini ihlal ederek algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Karalar, belediyelerin yetkilerinin kısıtlanması ve kayyım atamaların kolaylaştırılmasına yönelik işaretlerden de rahatsızlık duyulduğunu belirtti.

Seçimler

Meclis toplantısında oylamayla bazı görevlere seçimler de yapıldı. Buna göre, 1. Başkan Vekilliğine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2. Başkan Vekilliğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: 100 kadar dosya sunduk, bir şey olmadı, denetimlerde 2019 öncesini isteyen yok!

Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin soruları üzerine, belediyelerin denetlenmesinin normal olduğunu ancak bunun adil gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.



Yavaş şunları söyledi:

“Hiçbirimiz denetlemeden kaçmıyoruz ama adil bir şekilde tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz 100 kadar dosyanın başına gelenleri gördük. Hiçbir şey yapılmıyor sadece CHP’li belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görülmek istiyor. Bunun sebebi belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması. Başka hiçbir sebep yok. Adil bir şekilde, 4483’e uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi ve sonucuna göre değerlendirmesi lazım ama gelen müfettişler, Sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. 2019 öncesini isteyen yok. Yeni seçilenlerde de tahmin ediyorum milat 2024 olacak bu yanlış bir şey. Hepsi denetlenmeli, biz gerçekten kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir diyoruz ama herkes.”