YOİKK toplantısı sona erdi: Yeni eylem planı hazırlıkları başladı
Kamu ve iş dünyasının birlikte yer aldığı ve iş dünyasına yönelik düzenlemelerin ele alındığı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu 29 Mayıs günü yaptığı toplantıda, yeni eylem planının çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
ANKARA (EKONOMİ)
Toplantıda, Meslek Yüksekokullarının durum analizi ve mesleki eğitimle, 2024’te ilki yayınlanan, 2025’te Türkiye’nin dahil edileceği Dünya Bankası Business Ready raporuna ilişkin eylem planının ele alındığı belirtildi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2024 Eylem Planında yer alan 57 eylemden 37’sinin tamamlandığı, henüz tamamlanmayan eylemlerde ise gerçekleşmenin yüzde 60’ın üzerinde olduğu belirtildi. Açıklamada, yeni eylem planının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.