YOİKK toplantısı sona erdi: Yeni eylem planı hazırlıkları başladı

ANKARA (EKONOMİ)

Toplantıda, Meslek Yüksekokullarının durum analizi ve mesleki eğitimle, 2024’te ilki yayınlanan, 2025’te Türkiye’nin dahil edileceği Dünya Bankası Business Ready raporuna ilişkin eylem planının ele alındığı belirtildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2024 Eylem Planında yer alan 57 eylemden 37’sinin tamamlandığı, henüz tamamlanmayan eylemlerde ise gerçekleşmenin yüzde 60’ın üzerinde olduğu belirtildi. Açıklamada, yeni eylem planının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.