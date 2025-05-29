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IMF’den Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık destek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna ile 15,5 milyar dolarlık kredi programının sekizinci incelemesini tamamlayıp 500 milyon dolarlık ödeme için anlaştı.

Haber Merkezi
AA
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IMF’den Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık destek
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Uluslararası Para Fonundan (IMF) yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin 15,5 milyar dolarlık 4 yıllık finansman paketinin sekizinci incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına bağlı olarak ülkenin yaklaşık 500 milyon dolara erişebileceği kaydedildi.

IMF'nin açıklamasında, son finansmanla birlikte program kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemelerin 10,65 milyar dolara ulaşacağı vurgulandı.

Makroekonomik istikrarı sürdürmek için bir dizi politika ve reform konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, yapısal reform gündeminin ilerleme kaydetmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, savaşın halk, ekonomi ve altyapı üzerindeki ağır etkisi devam ettiği için ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin sürdüğüne işaret edilerek, zorlu koşullara rağmen programın planlandığı gibi ilerlediği ve geniş ölçekli dış taahhütlerin desteğiyle tamamen finanse edildiği aktarıldı.

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