Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler yarın başlıyor
Türkiye ile Rusya arasında iki gün sürecek siyasi istişarelerde, Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında yarın ve 9 Aralık’ta yapılacak.
İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.