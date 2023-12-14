"Türkiye savaş uçağında Çin-Pakistan yapımı JF-17'yi tercih edebilir"

Hindistan’da yayın yapan The Eur Asian haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye’nin 40 Eurofihter talebine Almanya’nın set koyması üzerine farklı arayışlara girdiği belirtildi.

Ankara NATO'ya meydan okur mu?

Dördüncü nesil savaş uçakları pazarında başı çeken Fransız yapımı Dassault Rafale ve İsveç yapımı SAAB Gripen’in parçalarının ABD ve Alman yapımı olması nedeniyle, Rus S-400 hava savunma sistemini nedeniyle Türkiye için uygun bir seçenek olmadığı kaydedilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Erdoğan daha önce Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ve Su-57'leri satın alabileceğini ima etmişti.

Rus savaş uçakları teknik açıdan yetersiz ve Türkiye'nin ABD kaynaklı mevcut askeri donanımına entegre edilmesi pahalı ve zor.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'nın askeri jetlere olan ilgisinin Eurofighter ile sınırlı olmadığını söyledi.

Ankara'nın NATO'ya bir kez daha meydan okuyup Çin-Pakistan yapımı JF-17 'Thunder'ı tercih edip etmeyeceğini göreceğiz. Mevcut mühimmatla entegrasyonu zor olsa da, birkaç yıl içinde teknolojik olarak daha gelişmiş bir savaş uçağı filosuna sahip olması beklenen Yunanistan Hava Kuvvetleri ile bir miktar eşitlik sağlamaya yardımcı olacaktır.

Atina, Fransa'dan 24 adet satın aldığı 4.5 nesil Dassault Rafales F3R avcı uçaklarının sonuncusunu Ocak 2025'e kadar teslim almayı bekliyor.”

JF-17, F-16'ların yerini mi alacak?

“JF-17 eskiyen F-16'ların yerine uygun bir alternatif olabilir. Ne de olsa Pakistan için işe yaradı. Pakistan Hava Kuvvetleri terörle mücadele operasyonları için JF-17'yi konuşlandırdı.

F-16'nın aksine JF-17, kısa menzilli havadan havaya füze, güdümlü bombaları, süpersonik gemi savar füzeleri de dahil olmak üzere yedi sabit noktasına Çin silahlarını yerleştirmek üzere tasarland. Doğrudan entegre olmasa da JF-17 ayrıca harici podlar üzerinde elektro-optik/kızılötesi sensörler ve kendini savunma jammerları taşıyabiliyor”