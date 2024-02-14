Türkiye yardım etti, ABD top mermisi fabrikası kuruyor

Jeff Flake, ABD Savunma Bakanlığı'nın Teksas'ta bir Türk savunma firmasından satın aldığı üç mühimmat hattını inşa ettiğini açıkladı. Flake, "Önümüzdeki yıl itibariyle, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde Amerika'da üretilen 155 mm'lik mermilerin %30'unun Teksas'taki bu fabrikada üretileceği tahmin ediliyor” dedi.

Flake, her konuda aynı fikirde olmasalar dahi Türkiye'nin ABD'nin "vazgeçilmez bir müttefiki" olduğunu vurguladı.

Deseret News için "Türkiye ile güçlü bir ilişki Amerika'nın çıkarınadır" başlıklı bir makale kaleme alan Flake, Kongre'nin Türkiye'nin F-16 satın alımını onaylama kararını hatırlattı.

Ankara'nın oynadığı rollere vurgu yaptı

Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Flake, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindiği yazısında şunları aktardı:

"Savaşın küresel gıda güvenliğini tehlikeye atması üzerine Türkiye'nin diplomatları, yaklaşık 33 milyon ton tahılın 40'tan fazla ülkeye güvenli geçişini sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni müzakere etti.

Karadeniz'in güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, deniz yollarının açık ve güvenli tutulmasına yardımcı olarak, mayınların tahıl ve diğer temel ürünlerin sürekli taşınması üzerindeki etkisini en aza indirdi."

Borç tuzağı kurmuyor

Dünyanın pek çok köşesinde nüfuzunu, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü kullanmak için Türkiye'ye güvendiklerini belirten Amerikan Büyükelçisi, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye, rakiplerimizle bizim yapamayacağımız yol ve yerlerde diyalog kurma becerisinde eşsiz. Örneğin Türkiye, Gazze'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek bir konumda. ABD gibi Türkiye de kalıcı barışa giden en iyi yol olarak Filistin devletinin kurulmasını destekliyor.

Borç tuzağı olmadan yüksek kaliteli altyapı arayan ülkeler için Sahraaltı Afrika ve Orta Asya'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne uygun bir alternatif olduğunu kanıtladı."

Flake, gelişen ABD-Türkiye ilişkilerinin öneminden söz ettiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasına ek olarak, Türkiye'nin insansız hava araçlarından ileri teknoloji bileşenlere, top mermilerine kadar devam eden savunma sektörü dönüşümü, ABD'nin savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakımızın gücünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Kritik mühimmat stoklarımızı artırmak için Türk savunma sanayisiyle ortaklık yapıyoruz. Teksas'ta Savunma Bakanlığı, bir Türk savunma firmasından satın alınan üç mühimmat hattı inşa ediyor."

THY yeni rotalar açmaya devam ediyor

Jeff Flake, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde bir sonraki yıla kadar ABD'de üretilen 155 mm'lik mermilerin yüzde 30'unun Teksas fabrikalarından geleceğinin tahmin edildiğini anlattı.

Sözü ticari havacılığa getiren Flake, Türk Hava Yolları'nın ABD'de yeni rotalar açmaya devam ederken Boeing filosunu da büyük ölçüde genişletmesini "sabırsızlıkla" beklediklerini kaydetti.

Anlaşmazlıklara da değindi

ABD ile Türkiye'nin anlaşamadığı konuların da "mutlaka" olduğunu dile getiren Flake, bu duruma örnek verdi:

"DEAŞ'a karşı yaklaşımlarımız her zaman uyumlu olmuyor ancak Türkiye, DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir parçası. Boşlukları gidermek için bu ve diğer zor konular üzerinde iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kongre üyelerinin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasına atıfta bulunan Flake, "Bu önemli ilişkiyi yeniden canlandırma fırsatını yarattılar. Doğru olanı yaptılar." ifadelerini kullandı.