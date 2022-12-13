Türkiye'de son depremler

Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedilen Çanakkale depreminin merkez üssü Biga oldu. 4.3 büyüklüğündeki depremde bir can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Son depremler nerede oldu?

Bir deprem hattı üzerinde bulunan Türkiye'de Çanakkale'de yaşanan depremin yanı sıra Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bağlı Kıyıkçı Köyünde de 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.