Türkiye’de yaşayan Rus sayısı 2023’ten 2025’e yarı yarıya azaldı

Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’ye yoğun şekilde gelen Rus vatandaşları, artık ülkeden ayrılmaya başladı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği verilerine göre, Türkiye’deki Rus nüfusu son iki yılda neredeyse yarı yarıya azaldı. 2023’te 154 bin olan Rus nüfusu, 2025’te 85 bine geriledi. Yalnızca 2024 yılında 69 bin Rus vatandaşı Türkiye’den ayrıldı.

İstanbul ve Antalya gibi şehirler, artık birçok Avrupa başkentinden daha pahalı

Pro-Kremlin gazetesi İzvestiya’ya konuşan Rus vatandaşları, göç kararlarında yüksek enflasyon ve fahiş fiyatların belirleyici olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre yıllık enflasyon %33’e yaklaşırken, Merkez Bankası verileri konut fiyatlarının son bir yılda %30’dan fazla arttığını gösteriyor. İstanbul ve Antalya gibi şehirler, artık birçok Avrupa başkentinden daha pahalı hale geldi. Göç edenlerin bir kısmı Rusya’ya dönerken, bazıları Sırbistan ve Karadağ gibi daha düşük maliyetli ülkelere yöneldi.

Mülk edinimine yönelik bölgesel kısıtlamalar

Ekonomik nedenlerin yanı sıra, ikamet izni yenilemede artan ret oranları ve yabancıların mülk edinmesine yönelik bölgesel kısıtlamalar göç dalgasını hızlandırdı.

İzvestiya’ya konuşan İstanbul sakini Irina Nepluyeva, mülk sahibi olmasına rağmen ikamet izni yenileme başvurusunun reddedildiğini, benzer durumun Antalya ve Alanya’daki birçok Rus vatandaşı için geçerli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Ağustos 2024’te “turist ikamet izinleri verilmeyecek” açıklaması da Türkiye’de kalıcı yaşam planı yapan binlerce Rus için sonun başlangıcı oldu. Bu keskin düşüş, özellikle İstanbul, Antalya ve Alanya gibi Rus nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde demografik yapıyı değiştiriyor. Uzmanlara göre bu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal etkileri de beraberinde getirecek.