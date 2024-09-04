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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ’nün sinsi politikalarıyla mücadelemizi sürdürmeliyiz

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV), "çocukları ve gençleri geleceğe hazırladığını, aynı zamanda sapkın ideolojisiyle gençlerin zihinlerini zehirleyen küresel suç şebekesi FETÖ terör örgütü ile mücadele ettiğini" belirtti.

AA
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ’nün sinsi politikalarıyla mücadelemizi sürdürmeliyiz
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Büyükelçi İnan, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle birlikte, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti.

İnan, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin’in de katıldığı, TMV Hizmet İçi Eğitim Programı ve Sertifika Töreni’nde kapanış konuşması gerçekleştirdi.

Erbil’deki temasları kapsamında TMV yetkilileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten İnan, TMV okullarının önemine ilişkin şöyle konuştu:

"Bizler nasıl Türk diplomatları olarak devletimizi ve milletimizi temsil ediyorsak; sizler de Irak’ta ve bütün dünyada Türkiye adını taşıyan tek eğitim kurumu olan Maarif okullarında bu temsili yapıyorsunuz.

Sizler sadece çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamıyorsunuz. Aynı zamanda, sapkın ideolojisiyle gençlerimizin zihinlerini zehirleyen; bunu yaparken utanmadan Türkiye’nin ve milletimizin ismini kullanarak kamuoyunu aldatmaya çalışan küresel bir suç şebekesiyle mücadele ediyorsunuz. FETÖ’nün bu sinsi politikasıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz."

Büyükelçi İnan, "Maarif eğitim modeli, sadece akademik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerlerimizi de öğretecek ve öğrencilerimizi küresel vatandaşlar olarak yetiştirecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün imkanlarıyla arkanızdadır." ifadelerini kullandı.

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