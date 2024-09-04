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Bakan Işıkhan açıkladı: İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) için başvurular başladı" dedi.

AA
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Bakan Işıkhan açıkladı: İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP çerçevesinde hayata geçirilen İşgücü Uyum Programının (İUP) için başvuruların başladığını bildirdi.

Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların bilgi ve beceri yönünden destekleyerek istihdama dahil edeceklerini belirten Işıkhan, "Çalışma hayatında yer alarak potansiyellerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı başvuru yapmaya bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İŞKUR’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Bakanımız Vedat Işıkhan’ın teşrifleriyle tanıtımı gerçekleştirilen İUP’nin ilki Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başladı" denildi.

Öte yandan başvurular, ALO 170 üzerinden ve İŞKUR İnternet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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