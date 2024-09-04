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Fed yetkilisi Bostic: Enflasyon hedefe doğru ilerliyor

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, fiyat istikrarına yönelik risklerde hala temkinli olmak gerektiğini belirtti. Öte yandan Bostic, enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede "“Fiyat baskıları hızlı ve geniş çaplıya yavaşlıyor, son veriler de enflasyonun hedefe doğru ilerlediği konusunda güven veriyor.” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Fed yetkilisi Bostic: Enflasyon hedefe doğru ilerliyor
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Bankanın internet sitesinde görüşlerini paylaşan Bostic faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının istihdamı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bostic son verilerin enflasyonun hedefe ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Fed’in ikili hedefindeki risklerin dengeli olduğunu söyleyen Bostic fiyat istikrarına yönelik risklerin önemli ölçüde düştüğünü ancak hala temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Bostic enflasyona dair “Fiyat baskıları hızlı ve geniş çaplıya yavaşlıyor, son veriler de enflasyonun hedefe doğru ilerlediği konusunda güven veriyor.” ifadesini kullandı.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre Bostic “Tarih bize para politikasında erken gevşemenin enflasyonu yeniden alevlendirecek tehlikeli bir kumar olduğunu gösteriyor.” yorumunu yaptı. Bankanın faiz indirimi için uzun süre beklemesinin de işgücü piyasası için riskli olacağını ifade etti. Yetkili, işgücü piyasasının zayıf olmadığını dile getirdi.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Bostic bu ayki faiz kararına yönelik beklentisini paylaşmadı.

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