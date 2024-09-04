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Cemil Tugay'dan cumhurbaşkanı adayı önerisi: Gittiği her ortamda bunu görüyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2028'den önce erken seçim olabileceğini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun toplumda geniş destek gördüğünü ifade etti. "Kiminle kazanır CHP?" sorusuna Tugay "Şu anda Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu’nun toplumda çok geniş bir desteği var. Gittiği her ortamda bunu görüyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Cemil Tugay'dan cumhurbaşkanı adayı önerisi: Gittiği her ortamda bunu görüyoruz
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2028'den önce erken seçim beklediğini ifade ederek "Muhtemelen ekonominin düzelmesini bekleyecek hükümet. Şöyle düşünelim; başarısız olurlarsa o da dayanılması zor bir şey olacak onlar için. Mümkün olan en optimum zamanı belirlemeye çalışacaklar. Ama hükümet şunu temizlemek isteyecek yani AK Parti son yerel seçimdeki başarısız tabloyu, kaybetmiş, ikinci parti olmuş görünümü düzeltmek isteyecekler. Şu an ekonomi iyi durumda olsa hemen bir genel seçime gitmek isteyeceklerini düşünüyorum açıkçası" dedi.

"Ekrem İmamoğlu’nun toplumda çok geniş bir desteği var"

Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan'a konuşan Tugay, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "Kiminle kazanır CHP?" sorusuna "Bence birden fazla kişiyle kazanabilir ama en güçlüsünü çıkarmamız lazım aday olarak. Şu anda Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu’nun toplumda çok geniş bir desteği var. Gittiği her ortamda bunu görüyoruz." yantıını verdi. 

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