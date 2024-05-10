Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da yakalandı.
AA
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Adana Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını bildirdi.
Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı, Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
(Fotoğraf: Arşiv.)