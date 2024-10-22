Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan çetesinin savcısı Yavuz Engin'den mesaj

Türkiye'i derinden sarsan yenidoğan çetesi soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturmanın başındaki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, makamında ölümle tehdit edilmesine rağmen görevini kararlılıkla sürdürüyor. Savcı Engin, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu nedeniyle henüz cevap veremediğim tüm mesajlara cevaben; Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.