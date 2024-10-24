  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TUSAŞ'a saldıran teröristler Türkiye'ye nasıl girdi! Detaylar belli oldu
Takip Et

TUSAŞ'a saldıran teröristler Türkiye'ye nasıl girdi! Detaylar belli oldu

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin Türkiye'ye nasıl giriş yaptığı ve geçmişlerine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ'a saldıran teröristler Türkiye'ye nasıl girdi! Detaylar belli oldu
Takip Et

Dün saat 15.30 civarında Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesisine ulaşan 2 PKK'lı terörist hain bir saldırı düzenledi. Saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Teröristler Türkiye'ye nasıl girdi?

Saldırı yapan teröristler öldürülürken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ahaber'in haberine göre teröristlerin Türkiye'ye paramotorla girdikleri ve PKK'nın Kamışlı'daki kamplarında eğitim aldıkları iddia edildi.

Erkek terörist 14 yaşında örgüte katılmış

Teröristlerin saha keşfi yapmadıkları, öncesinde bölgeyi dijital olarak inceledikleri belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kadın teröristin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yerlikaya, erkek teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıkladı. İddialara göre erkek teröristin 14 yaşında örgüte katıldığı, iki teröristin de ülkeye saldırıdan 1-2 gün önce girdiği öğrenildi.

Türkiye'nin dış borç ödemeleri 28,40 milyar dolarTürkiye'nin dış borç ödemeleri 28,40 milyar dolarEkonomi

 

Kriz büyüyor: Boeing'de çalışanlar greve 'devam' dediKriz büyüyor: Boeing'de çalışanlar greve 'devam' dediKüresel Ekonomi

 

Gündem
TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya soruşturması
TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya soruşturması
MHP'de 'Öcalan' gerilimi! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi, görevden alındı
MHP'de 'Öcalan' gerilimi! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi, görevden alındı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: Kadın teröristin kimliği belli oldu
Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: Kadın teröristin kimliği belli oldu