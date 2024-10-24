TUSAŞ'a saldıran teröristler Türkiye'ye nasıl girdi! Detaylar belli oldu

Dün saat 15.30 civarında Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesisine ulaşan 2 PKK'lı terörist hain bir saldırı düzenledi. Saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Teröristler Türkiye'ye nasıl girdi?

Saldırı yapan teröristler öldürülürken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ahaber'in haberine göre teröristlerin Türkiye'ye paramotorla girdikleri ve PKK'nın Kamışlı'daki kamplarında eğitim aldıkları iddia edildi.

Erkek terörist 14 yaşında örgüte katılmış

Teröristlerin saha keşfi yapmadıkları, öncesinde bölgeyi dijital olarak inceledikleri belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kadın teröristin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yerlikaya, erkek teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıkladı. İddialara göre erkek teröristin 14 yaşında örgüte katıldığı, iki teröristin de ülkeye saldırıdan 1-2 gün önce girdiği öğrenildi.