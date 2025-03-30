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Tutuklu İPA Başkanı Gökçe'den Mahir Polat için tahliye çağrısı

Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan ve cezaevinde rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın bir an önce tahliye edilerek ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma kavuşmasını talep etti.

Haber Merkezi
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Tutuklu İPA Başkanı Gökçe'den Mahir Polat için tahliye çağrısı
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Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın acilen tahliye edilerek gerekli tıbbi bakımı alması gerektiğini belirtti.

"Arkadaşımızın biran önce tahliyesini ve tıbbi bakıma kavuşmasını talep ediyoruz”

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Değerli yol arkadaşım ve dostum Mahir Polat‘ın yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendim. Hukukumuza göre tutukluluk hali istisnadır. Ağır sağlık sorunları yaşayan, tedavi görmesi gereken bir insanın tutuklanması eziyet veya yaşam hakkına saldırı sayılabilir. Bu koşullarda arkadaşımızın biran önce tahliyesini ve ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma kavuşmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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