Tuva Cihangir Atasever kimdir?
2023 yılının Nisan ayında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde Türkiye'nin iki uzay yolcusu belli olmuştu. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, yedek olarak da Tuva Cihangir Atasever seçilmişti. Uzay yolculuğunun yaklaşması ile Tuva Cihangir Atasever'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Tuva Cihangir Atasever kimdir? İşte detaylar...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Tuva Cihangir Atasever 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini University of California'da yaptı.
Mesleği, aviyonik sistem mühendisliği olan Tuva Cihangir Atasever Roketsan bünyesinde 5 yıl boyunca çalışmıştır.