Tuzla İçmeler Köprüsü 120 gün trafiğe kapalı olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla İçmeler Köprüsü'nün deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 120 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla İçmeler Köprüsü'nün bir süre trafiğe kapalı olacağını açıkladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 20 Kasım tarihinden itibaren deprem güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.