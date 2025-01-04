Tuzla Piyade Okulu'nda meslekten çıkarılan teğmenler ABB'de işe başladı Mansur Yavaş'tan açıklama

Konu hakkında ilk kez konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu teğmenlerin böyle Türkiye'nin ortak değeri üzerinden bir tartışmayla görevlerinden edilmelerini bizim seyretmemiz beklenemez. Bir yönetici olarak ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla değerlendirmek istedik hepsi bu" dedi.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Teğmenler ihraç edilince işsiz kaldı. Göreve dönebilmek için mahkemeye başvurmuşlar. Ancak mahkemenin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Genç insanlar, iyi eğitimliler. Eğitimleri konusunda da bizim ihtiyacımız olan alanlar var. Bunları birilerinin sahiplenmesi lazım diye düşündüm. Çünkü tartışmanın sebebi belli.

Bu teğmenlerin böyle Türkiye'nin ortak değeri üzerinden bir tartışmayla görevlerinden edilmelerini bizim seyretmemiz beklenemez. Bir yönetici olarak ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla değerlendirmek istedik hepsi bu.

İşe alındıklarını özellikle hiç kimseye duyurmadık

İşe alındıklarını özellikle hiç kimseye duyurmadık. Çünkü, bunun altında siyasi bir şey ararlar.

Zaten, mahkemenin olumlu sonuçlanması halinde görevlerine dönecekler. Onlar bir an önce asıl görevlerine gitmek istiyor.

Atatürk'e sahip çıkmak, ülkenin ortak değerlerine sahip çıkmak bir suç olamaz

Bu insanlara sahip çıkmak, bir kamu kurumu, bu ülkeye borcu olan bir vatandaş olarak duyarlı davranışımızdan başka hiçbir şey değil. Ben göreve de iade edileceklerine inanıyorum. Atatürk'e sahip çıkmak, ülkenin ortak değerlerine sahip çıkmak bir suç olamaz. İnşallah mahkeme de gereğini yapacak diye bekliyorum. Teğmenlerin meslekten çıkarılması maalesef biraz konjonktürle alakalı."