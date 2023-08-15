Üç ayda çaya üçüncü zam: 1 kilo çay kaç TL oldu?

Çaykur, kuru çay fiyatlarına yüzde 4,5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Art arda yapılan zamlarla Haziran'dan bu yana kuru çayın fiyatı yüzde 63,6 oranında zamlandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkşeker'in şeker fiyatlarına yaptığı zamların ardından Çaykur da, kuru çay fiyatlarına Haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirdi. 15 Ağustos itibariyle ise çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Zincir marketlerde 1 kilogram çay, 110 liradan satışa sunuluyor.