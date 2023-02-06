Ulaştırma Bakanlığı'ndan yol durumu açıklaması
Deprem nedeniyle Gaziantep-Adana otobanındaki 2 viyadüğün çökmesi sonucu, yol trafiğe kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deprem nedeniyle hasar gören ve ulaşımın sağlanamadığı yolları açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
02-01 KKNolu Adıyaman-Çelikhan İl Yolundaki Bulam-3 Köprüsü deprem nedeni ile yıkılmış olup yol güzergahı ulaşıma kapalıdır.
02-77 KKNolu Çelikhan-Sürgü yolundaki Balıkburnu köprüsü deprem nedeni ile yıkılmış olup yol güzergahı ulaşıma kapalıdır.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu ulaşıma açıktır.
Malatya-Sivas arasındaki Tohma köprüsündeki hasar nedeni ile ulaşım yanındaki köprüden gidiş geliş sağlanmaktadır.
Erkenek Tünelinde iki tüpten biri hasar görmüş ve yol güzergahında oluşan heyelan nedeni ile 850-11 KKNolu Devlet yolu Sürgü-Gölbaşı arası ulaşıma kapatılmıştır.
Narlı-Nurdağı istikameti O52-15-20 nolu yolda oluşan çökmeler nedeni ile trafiğe kapatılmıştır. Nurdağı-Narlı istikameti 052-14-00 nolu yolumuz yolda oluşan çökmeler nedeni ile trafiğe kapatılmıştır.
Osmaniye -Gaziantep istikameti O52-13-01 Şehitler Viyadüğündeki hasarlar ve yolda oluşan çökmeler nedeni ile tamamen trafiğe kapatılmıştır.
Osmaniye -Gaziantep istikameti 052-13-05 Başpınar Viyadüğündeki hasarlar ve yolda oluşan çökmeler nedeni ile tamamen trafiğe kapatılmıştır.