'Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 2024' başladı

Alanında dünyanın en büyük üç fuarından birisi olan "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024" başladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından MOS Fuarcılık ve Tüyap Fuarlar Yapım AŞ iş birliğiyle Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eşzamanlı düzenlenen fuar, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, fuarın açılışına ilişkin İstanbul Fuar Merkezi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kovid-19'un tüm dünyayı etkilediği 2020 hariç, 6 yıldır ihracatı sürekli artırdıklarını söyledi.

Bu süreçte, mobilya sektörünün performansıyla ihracata çok önemli katkılar sunduğunu dile getiren Gültepe, 2023 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 8 milyar dolarlık ihracata imza attığını bildirdi.

Gültepe, küresel mobilya sektörünün 300 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını kaydederek, Türkiye'nin son 20 yılda mobilya ihracatında 25 basamak birden yükselmeyi başardığını anlattı.

"Son 20 yılda mobilya ihracatımızı yüzde 730 artırdık"

Mustafa Gültepe, son 20 yılda küresel mobilya ihracatı yüzde 220 artarken, Türkiye’nin bu dönemde mobilya ihracatını yüzde 730 artırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmeler son derece değerli. 2023 yılı verileri geldiğinde, sektörümüzde küresel talep daralmasının etkilerini daha net bir şekilde göreceğiz. Bu yıl sektörümüzden büyük beklentilerimiz var. Mobilya, ağaç ve orman ürünleri sektörümüz için bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedef belirledik. 2028’de ise bu sektörde ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarmayı öngörüyoruz. Ülkemizin dünyada en çok mobilya ihraç eden ilk 5 ülke arasında yer alabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum."

200’ü aşkın ülke ve bölgeye ihracat yapan mobilya sektörümüzün başarılarını daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için tanıtım ve pazarlama çalışmaları büyük önem arz ediyor. İşte İstanbul Mobilya Fuarı, alıcılarla satıcıları bir araya getirerek büyük bir boşluğu dolduruyor. Türk mobilyasını dünya ile buluşturuyor. Geçen yıl fuarımıza çok yoğun bir katılım olmuştu. İnşallah bu yıl da firmalarımız için bereketli bir fuar olacak."

"Toplam 250 bin metrekare alanda 1000'e yakın firma ürünlerini sergiliyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de çok önemli bir fuarın açılışını yaptıklarını belirterek, "Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. İstanbul'un iki fuar merkezi evrimsel bir şekilde devrimsel bir süreç hayata geçirdi. Burada her iki fuar merkezinin aklı selim yaklaşımı ve sektörün bu konudaki olumlu katkısıyla beraber şu anda İstanbul'da iki fuar merkeziyle yapılan tek fuar olma niteliğini taşıyor bu fuar." diye konuştu.

Avdagiç, toplam 250 bin metrekarelik alanda, 1000'e yakın firmanın ürünlerini sergilediğini bildirdi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise fuarın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

3 bin marka katılıyor, 200 bin ziyaretçi bekleniyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, açılışta fuara ilişkin bilgiler verdi.

Buna göre, küresel mobilya ihracatında ilk 5'e girmeyi hedefleyen ve alanında dünyanın en prestijli 3 fuarından birisini düzenleyen Türk mobilya sektörü, 2028'de 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına 1000 civarında firma, 3 binden fazla markayla katılırken, 200 bin ziyaretçinin hem trendleri görmek hem de yeni işbirlikleri sağlamak için bu organizasyona gelmesi bekleniyor.

Üreticiler ile dünyanın önemli satın alıcılarını bir araya getiren ve milyar dolarlık iş birliklerine zemin oluşturan IIFF'nin 2025, 2026 ve 2027 takvimi bugünden hazırlandı.