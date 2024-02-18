Ümit Özdağ: Ekrem İmamoğlu Türkiye için ciddi bir tehlike ve tehdit

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtuber Halil İbrahim Göker’in programına konuk oldu.

CHP'nin ve İmamoğlu'nun DEM Parti ile temaslarına değinen Özdağ, İmamoğlu'nu Türkiye için "ciddi bir tehdit ve tehlike" olarak gördüğünü söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Siyaseten kutsal olmayan bir siyasetçi. Ben İmamoğlu'nu Türkiye için ciddi bir tehdit olarak, tehlike olarak görüyorum. Siz Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle PKK'nın sözde anıtı önünde fotoğraf çektireceksiniz sonra İstanbul'a döneceksiniz, İstanbul'da bir reklam ajansının tasarladığı belli olan bir cümle kuracaksınız; 'Mustafa Kemal Atatürk'le bir bardak kahve içmek isterdim.' Çok reklam bu, yüzde 100 samimiyetsiz. Mesele onu aşıyor. CHP, DEM'le ittifak peşinde olan bir parti."