Ümit Özdağ: Rezerv Alan Yasası insanları mülksüzleştirmek için çıkarıldı

Hatay eski Baro Başkanı Av. Cihat Açıkalın, Av. Ecevit Alkan, mahalle temsilcileri, Zafer Partisi Hatay İl Başkanı Hasan Öztürk ve Zafer Partisi ilçe başkanlarından oluşan bir heyet Rezerv Alan Yasası'nın iptali için Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Parti genel merkezine gelen temsilciler, Rezerv Alan Yasası’nın iptali ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Ümit Özdağ’dan destek talebinde bulundular.

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, “Rezerv Alan Yasası, insanları mülksüzleştirmek için çıkarılmıştır. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Hatay’da da sizin mücadelenize destek vereceğiz.” dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden sonra çıkarılan Rezerv Alan Yasası'nın ardından Hataylılar hasarsız ya da az hasarlı evlerinin yıkılmak istendiğini bunun da büyük mağduriyetlere neden olduğunu belirtiyor. Depremzedeler, rezerv alan yerlerinin henüz netlik kazanmadığını, bu konuda tapu sahiplerinin yeterli bilgilendirilmediğini, hala büyük bir muğlaklık söz konusu olduğunu ifade ediyor.