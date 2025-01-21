  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümit Özdağ'dan ilk mesaj: Tek endişem Kozinoğlu gibi bir suikastta uğramaktır
Takip Et

Ümit Özdağ'dan ilk mesaj: Tek endişem Kozinoğlu gibi bir suikastta uğramaktır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının ardından avukatı aracılığıyla "Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikastta uğramaktır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümit Özdağ'dan ilk mesaj: Tek endişem Kozinoğlu gibi bir suikastta uğramaktır
Takip Et

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılık ifadesinden ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.

"Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikastta uğramaktır."

Ümit Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, Özdağ'ın mesajını paylaştı. Özdağ mesajında "Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekten tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikastta uğramaktır." dedi. 

"Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı! Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı! Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı! Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı! Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı! Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı! "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!" ifadelerine yer verildi. 

Kaşif Kozinoğlu'na ne olmuştu?

Türk asker ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı. Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü. Ölümü şüpheli bulundu ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandıGündem

 

Kartalkaya'daki yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi! Faciada kimler öldü? İşte tüm yaşananlar...Kartalkaya'daki yangın faciasında kimler öldü? Kim ne dedi? İhmal iddiaları gündemde...Gündem

 

Gündem
Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama geldi
Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama geldi
Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
Özdağ tutuklandı! Zafer Partisi Genel Başkan vekilini açıkladı
Özdağ tutuklandı! Zafer Partisi Genel Başkan vekilini açıkladı
Kartalkaya'daki yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi! Faciada kimler öldü? İşte tüm yaşananlar...
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi, 9 kişi gözaltında!
Dervişoğlu'ndan Özdağ açıklaması: Bu davanın savcısı Erdoğan'dır
Dervişoğlu'ndan Özdağ açıklaması: Bu davanın savcısı Erdoğan'dır
Siyasilerden Özdağ'ın tutuklanmasına tepki: Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir
Siyasilerden Özdağ'ın tutuklanmasına tepki: Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir