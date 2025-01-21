Ümit Özdağ'dan ilk mesaj: Tek endişem Kozinoğlu gibi bir suikastta uğramaktır

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılık ifadesinden ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.

"Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikastta uğramaktır."

Ümit Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, Özdağ'ın mesajını paylaştı. Özdağ mesajında "Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekten tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikastta uğramaktır." dedi.

"Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı! Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı! Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı! Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı! Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı! Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı! "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!" ifadelerine yer verildi.

Kaşif Kozinoğlu'na ne olmuştu?

Türk asker ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı. Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü. Ölümü şüpheli bulundu ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.