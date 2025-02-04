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Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Özdağ'ın sosyal medya hesaından yapılan paylaşımda, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan 'tutukluluğa itiraz' başvurusunun reddedildiği bildirildi.

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Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından 'itirazın reddine, tutukluluğumun devamına' karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!"

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