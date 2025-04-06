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Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından çekildi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan adaylığından çekildi.

Haber Merkezi
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Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından çekildi
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CHP, partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla aldığı karar doğrultusunda 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultayda tek aday olması beklenirken iki gün önce CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal aday olduğunu duyurdu.

Adaylıktan çekildi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan adaylığından kurultay günü çekildiğini açıkladı. Uysal yaptığı açıklamada, "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" ifadelerini kaydetti.

4 Nisan'da adaylığını duyuran Uysal, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" demişti.

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