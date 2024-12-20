Ünlü mimar Turgut Toydemir trafikte tartıştığı polis tarafından vuruldu
İstanbul'un Beykoz ilçesinde 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte görev saati dışında olan polis memuru S.Ç. ile seyir halindeyken tartışma yaşadı. Toydemir, aracını durdurmak isteyen S.Ç.'nin ateş açması sonucu yaralandı. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. gözaltına alındı.
Ünlü Mimar Turgut Toydemir, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi’nde trafikte çıkan tartışmada polis memuru olduğu ortaya çıkan şüpheli tarafından silahla vuruldu. Toydemir, silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.
Silahıyla araca doğru ateş etti
Ekol TV'nin haberine göre Kavacık’ta saat 19 sıralarında meydana gelen olayda 86 yaşındaki Mimar Turgut Toydemir ile polis memuru S.Ç.’nin araçları seyir halinde iken trafikte tartışma yaşandı. S.Ç. aracı durdurmak isterken Toydemir’in durmaması üzerine S.Ç. silahıyla araca doğru ateş etti.
Turgut Toydemir ağır yaralandı
Toydemir’e silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Toydemir’e çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirirken Turgut Toydemir ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis memuru açığa alındı
Silah ile birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. ise gözaltına alındı. Toydemir’e silahlı saldırıda bulunan polis memuru S.Ç. açığa alınırken hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.