  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TEM Otoyolu'nda feci kaza: İki tır birbirine girdi
Takip Et

TEM Otoyolu'nda feci kaza: İki tır birbirine girdi

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TEM Otoyolu'nda feci kaza: İki tır birbirine girdi
Takip Et

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı tır, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Aralık 2024 güncel fiyatlarEkonomi
Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecekMeteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecekGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı talimatı: Kültürümüze uymayan etkinlikler yapılmasın
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı talimatı: Kültürümüze uymayan etkinlikler yapılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti! Sisi ile görüşmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti! Sisi ile görüşmesi bekleniyor
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 kişi gözaltına alındı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 kişi gözaltına alındı
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu