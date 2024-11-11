Ünlü modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı
İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ünlü modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı.
İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Modacı Barbaros Şansal, serbest bırakıldı.
Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı. Şansal, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şansal gözaltı sonrası, "Soramazsin videosu !!! Te ... Neyse ... Özgüruz" açıklaması yaptı.
Soramazsin videosu !!! Te ... Neyse ... Özgüruz— Barbaros Şansal 🇨🇾 (@mayrukcouture) November 11, 2024