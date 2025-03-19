Ünlü oyunculardan İmamoğlu tepkisi! Paylaşımlar art arda geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından siyasi partilerden, sendikalara, siyasilerden, oyunculara pek çok tepki geldi.

Oyuncular Özge Özpirinçci, Pınar Altuğ ve Levent Üzümcü de İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sessiz kalmadı.

Özge Özpirinçci: Yaşadığımız bu korkunç günleri…

Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında önce Ekrem İmamoğlu'nun "Kendimi millete emanet ediyorum" sözlerini paylaştı.

Özpirinçci devamında ise "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ: Kapkaranlık uyandık

Ailesiyle Ordu'da tatilde olan oyuncu Pınar Altuğ da kar fotoğrafı paylaşarak "Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık" notunu düştü.

Levent Üzümcü: Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ve gözaltına alınmasına sessiz kalmadı.

"Belki üniversite, belki lisedesin…aklın almıyor, sinirlerin bozuluyor, ümidine ve hayallerine tutunmaya çalışıyorsun ya… hah işte, bu duyguyu ve sana bunu yaşatanları asla unutma cancağzım. Unutursan hatırlatır kendini bunlar, aman deyim" ifadelerini kullanan Üzümcü, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da alınan 4 günlük eylem yasağıyla ilgili olarak da "Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?" paylaşımında bulundu.