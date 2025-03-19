İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek eylemi: Öğrencilere polis müdahale etti

İBB Başkanı ve CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösteren İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Esnaf Yemekhanesi önünde bir araya geldi.

Öğrenciler polis tarafından durduruldu

BirGün'ün haberine göre Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de destek verdiği eylemde, grup Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe geçti. Ancak öğrenciler, İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

Öğrencilere sert müdahale

Öğrenciler İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için herekete geçti. BirGün'den Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı. Okul bahçesindeki polisler öğrencilere çok sert müdahalede bulundu!

Barikat kuran güvenlik güçlerine karşı öğrenciler, "Aç aç, barikatı aç" sloganları attı. Yürüyüşün ardından, Ana Kapı önünde basın açıklaması yapılması planlanıyor.