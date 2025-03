ROBODER Yönetimi Konya’da iş dünyasıyla buluştu

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Şen ve Aydın Şimşirli, Genel Sekreteri Artun Bölgen ve beraberindeki heyet, gün boyunca kentteki sanayi tesislerini ziyaret ederek yüksek teknoloji ve otomasyon alanındaki gelişmeleri yerinde inceledi.



Kukamet Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kurşunel’in davetlisi olarak, Akyokuş Kasrı’nda düzenlenen ve Konya'da bulunan sektör temsilcilerinden birçok ismin de katıldığı iftar yemeğinde temaslarına devam eden ROBODER heyeti, sektör geleceği ve iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Konya, otomasyonda hzla ileriliyor"

Konya'nın otomasyon konusunda çok hızlı dönüştüğünü söyleyen ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış, "Artık dünyanın her yerinde satılabilir ürün üretmek önemli hale geldi. Bu yüzden üretmekten öteye geçerek kaliteli ve her alanda sürdürülebilir üretim yapsın firmalar öne çıkıyor. Hem ülkemiz hem de Konya otomasyon konusunda hızla ilerliyor. ROBODER olarak amacımız otomasyon alanındaki firmaları bir araya getirebilmek. Onlara rehberlik edebilmek. Bizleri teknoloji alanında ileriye taşıyacak üniversiteli gençlerimize her alanda imkan sağlayabilmek. Bugün özellikle Hasan Bey'e, kıymetli misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hem firmasında hem de bu güzel iftar programında ağırladı" şeklinde konuştu.



Program, ROBODER Yönetimi'nin, Hasan Kurşunel'e plaket taktim etmesiyle sona erdi.