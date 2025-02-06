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Ünlü sanatçı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Necla Nazır'dan üzücü bir haber geldi. Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı olan usta oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Ünlü sanatçı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
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Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan üzücü haber geldi.

68 yaşındaki oyuncu, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nazır'ın hastanede çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un cenaze namazı sırasında yaşanan tartışmalarla da gündeme gelen Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı ile birlikte uzun süre gündemde konuşulmuştu.

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