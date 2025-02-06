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6 Şubat depremine ait yeni kamera kayıtları ve telsiz konuşmaları paylaşıldı

Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

Haber Merkezi
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6 Şubat depremine ait yeni kamera kayıtları ve telsiz konuşmaları paylaşıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu.

Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

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