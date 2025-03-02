Üretici de sahte bal mağduru: "100 TL'ye bal mı olur?"

Son aylarda yapılan operasyonlarda binlerce ton sahte bal ele geçirildi. Türkiye Tarımsal Bal Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Fırat Çenberlitaş’a göre rekoltedeki düşüşle beraber yükselen fiyatlar sahteciliği artırıyor.

Nefes Gazetesi'nden Songül Dalgıç Bilgili'ye konuşan Çenberlitaş, bir kilogram balın üreticiye maliyetinin 300-750 TL arasında olduğunu belirtirken “Marketler de bile 150 TL’nin altında bal satılıyor. Arıcıya maliyeti en az 300 TL. 100 TL’ye bal mı olur?” diye sordu.

Bal üretimi 2024’te yüzde 17 düşüşle 95 bin 492 tona geriledi. Rekoltedeki düşüş ve maliyet artışlarıyla fiyatların 2024’te yüzde 25 yükseldiğini kaydeden Çenberlitaş, “Bu yıl da en az yüzde 50 artış bekleniyor” dedi. Çenberlitaş, bal üretiminde bu yıl yüzde 30 oranında bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.

"En ucuzu 300 TL"

Yüksek rakımlı ve bitki florası zengin olan bölgelerde üretilen balın kilogramın 350 ila bin TL arasında değiştiğini açıklayan Çenberlitaş, “Petekli balın kilogramı 350-750 TL, süzme bal 350-650 TL, sepet bal 1.000 - 1.500 TL” dedi.

Tüketici güven arıyor

Sahte bal endişesi, tüketici tercihlerine de yansıyor. 11 ilde yapılan ankete göre, tüketicinin yüzde 51.2’si balı tanıdık arıcılardan satın alıyor. Yüzde 38.8’i ise tercihini petek baldan yana kullandı. Yüzde 52.7’si markaya önem veriyor.