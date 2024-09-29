Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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