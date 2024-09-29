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Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Haber Merkezi
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Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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