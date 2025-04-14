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Usta oyuncu Ediz Hun vasiyetini açıkladı

Yeşilçam’ın ünlü sanatçısı Ediz Hun, 'Sosyo Ekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkilere' başlıklı konferansta birçok konuda açıklamada bulundu. Vasiyetini de açıklayan Hun, 8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Usta oyuncu Ediz Hun vasiyetini açıkladı
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ediz Hun, Genç Kızlar, Son Kuşlar, Hıçkırık, Sevda, Sinekli Bakkal, Yuvana Dön Baba gibi sayısız yapımda rol almıştı. Oyuncu son olarak ‘Sosyo Ekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkilere' başlıklı bir konferansa katıldı.

Habertürk’ün haberine göre, 8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini anlatan Ediz Hun, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresi tespit edildiğini belirten Hun, "Kendimi fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın” dedi.

Ediz Hun, kitaplarıyla ilgili vasiyetini açıkladı.

Kitapları çok sevdiğini söyleyen oyuncu bu konudaki düşüncelerini, "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” sözleriyle dile getirdi.

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