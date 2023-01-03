Usta tamburi Sadun Aksüt vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi gören Aksüt'ün vefatına ilişkin açıklamada bulunan bestekar Amir Ateş, "Son devrin duayenlerindendi. Fevkalade donanımlı, İstanbul beyefendisi, sanatın gerçek manada temsilcilerinden biriydi." dedi.

Ateş, Aksüt'ün aynı zamanda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin yetiştirdiği medarıiftiharlardan biri olduğunu belirterek, "Ben de Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Sadun Aksüt, gerek tamburi tarafıyla gerek bestekarlığıyla gerekse musiki donanımıyla iftihar edilecek sanatçılarımızdandı. Nur içinde yatsın. Büyük bir kayıp, musikimiz adına." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı da sosyal medya hesabından, usta bestekarın vefatının ardından şu bilgileri verdi:

"Konservatuvarımızın kuruluş aşamasından itibaren icracılığı ve eğitimci kimliğiyle kültür mirası ve Türk müziğimize büyük katkılar sunmuş üstat Sadun Aksüt hocamızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Sadun Aksüt, İstanbul Belediye Konservatuvarında Şefik Gürmeriç ve Kemal Gürses'ten, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği'nde Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve Laika Karabey'den, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde hocası Emin Ongan'ın aracılığı ile büyük üstat tamburi İzzettin Ökte'den dersler alarak yetişmiş ve bu birikimini gerek konservatuarımızdaki eğitimciliği gerekse İstanbul Radyosu'ndaki icracılığıyla ve yetiştirdiği sayısız talebeleriyle hizmete dönüştürmüştür.

13 Ekim 1976 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Nida Tüfekçi'nin yürütücüsü olduğu Türk Musikisi Arşiv Kurulu'nda yer alarak, müzik mirasımızın bugünlere ulaşmasına çok değerli katkılar sunmuştur. Besteleri, metot çalışması, şiirleri ve yayınlarıyla bilgi birikimini daima eğitim ve sanat alanına aktaran ve aynı zamanda Prof. Ercümend Berker ve Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi'nin bağışçısı olan duayen hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekarı'nın bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı.

Yarım asra yakın eğitim hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışlamıştı.

Türkiye'nin müzikal hafızası olarak da nitelendirilen Aksüt, yarın 11.00'de Maçka'daki İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.