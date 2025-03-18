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Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan avukatlar! 86 kilo 600 gram maddeyle yakalandılar

Şırnak'ta 86 kilo 600 gram skunkla yakalanan Mardin Barosu'na kayıtlı 3 avukat tutuklandı.

Haber Merkezi
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan avukatlar! 86 kilo 600 gram maddeyle yakalandılar
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Dün Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) ile durumu şüpheli görülen araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın bagaj kısmında 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti. Mardin Barosu'na kayıtlı avukatlar M.E., H.K. ve Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

'Hector' yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmuştu.

Araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, bagaja ve gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 parça halinde 86 kilo 600 gram skunk ele geçirilmiş, araçtaki üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

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