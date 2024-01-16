Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı"ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceği açıklamasını yapmıştı. Başvurular alındı ve bu uzay yolculuğuna en uygun aday olarak Alper Gezeravcı seçildi. Alper Gezeravcı Hava Harp Okulu elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuş daha sonra ABD hava kuvvetleri teknoloji enstitüsünde hareket araştırması alanında yüksek lisans yapmış ve daha sonrasın da Hava Kuvvetleri komutanlığında F16 pilotu olarak görev yapmıştır.

Uzay yolculuğu ne zaman olacak?

Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay seferinde fırlatmanın 18 Ocak 2024 saat 01.11'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başlayacak. İtalyan İspanyol ve İsveçli astronotlarla birlikte Türk Alper Gezeravcı da 14 gün sürecek yolculukta bu misyonda uzaya gidecek ve uzaydaki deneylere başlayacaklar.

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin’de doğan Türk askerî pilottur. Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır.

Atanması Nisan 2023 sonlarında Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gezeravcı, 2023 yılının son çeyreği için planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanmaktadır.

Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.