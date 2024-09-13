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Vakfa bedelsiz tahsis edilmişti! İBB meclisinde karar iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsisini iptal eden karar, AK Parti grubunun "hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber Merkezi
AA
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Vakfa bedelsiz tahsis edilmişti! İBB meclisinde karar iptal edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB tarafından 2017'de Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın, sosyal-kültürel ve eğitim sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

Kararda, taşınmazı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına ya da farklı bir kamu idaresine tahsisine dair alınmış herhangi bir encümen kararı bulunmadığı, 26 Mart'ta yerinde yapılan incelemede, ahşap binanın kullanılmayan, boş, bakımsız ve pencerelerinin açık olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Meclis'te oylanan gündem maddesi, AK Parti grubunun muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

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