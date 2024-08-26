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Valilik, Ankaralıları yüksek sese karşı uyardı: Tedirgin olmayın

Ankara Valiliği, kentte yaşayanları 28-30 Ağustos tarihlerinde oluşabilecek "yüksek ses" ile ilgili tedirgin olmamaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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Valilik, Ankaralıları yüksek sese karşı uyardı: Tedirgin olmayın
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "yüksek ses" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.

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