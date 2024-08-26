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Cezaevi açıkladı: Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'la ilgili yeni gelişme

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un cezaevindeki durumuna ilişkin açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Cezaevi açıkladı: Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'la ilgili yeni gelişme
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İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.

 

Cezaevinden 23 Ağustos'ta Boston Federal Mahkemesi'ne gönderilen iki sayfalık yazı ise avukatları yalanladı.

Sanığın günlük yaşamı hakkında bilgiler yer alan yazıda Cihantimur'un rahat bir ortamda bulunduğu, kağıt oyunu oynadığını, haftada üç gün de yakınlarıyla video konferans yöntemiyle görüştüğü açıklandı.

Yazıda Timur Cihantimur'un ders aldığı ve belirli zamanlarda kitap okuduğu, telefon ile görüşme yapma hakkının bulunduğu da vurgulandı.

Avukatları nakle karşı çıkmıştı

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Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenilmişti.

Timur Cihantimur'un avukatları ise bu kez de nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürmüştü.

Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterilmişti.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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