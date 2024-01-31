Valorant Gece Pazarı 2024 şubat tarihi belli oldu. Dünyada oyun tutkunlarının merakla beklediği gece pazarında indirimli oyunlar satışta olacak. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman 2024 hangi tarihte? İşte, ayrıntılar...

Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. Gece Pazarı, indirimli bir şekilde sadece size özel olarak rastgele oluşan 6 silah kaplamasından oluşmaktadır.

VALORANT Türkiye X hesabından yapılan paylaşım ile Gece Pazarı’nın tarihleri duyuruldu. Pazar, 14 Aralık 2023’de başlarken 9 Ocak 2024’de son bulacak.