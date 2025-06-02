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Vatan Partisi binasında Özel Kalem Müdür Yardımcısı intihar girişiminde bulundu

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, İstanbul İl Başkanlığı binasında silahla intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi
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Vatan Partisi binasında Özel Kalem Müdür Yardımcısı intihar girişiminde bulundu
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Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı’nda bulunan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda saat 19.41’de panik dolu anlar yaşandı.

29 yaşındaki Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan'a ulaşamayan arkadaşları Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Balkan’ın odasının boş olduğunu fark eden arkadaşları, tuvalet kapısının kilitli olduğunu gördü.

Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu

Kapıyı kıran arkadaşları, Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu. Korku dolu anların ardından Balkan'ın silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde bir silah bulunduğu öğrenilirken, ağır yaralanan Balkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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