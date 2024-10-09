Vatandaşlardan tepki yağdı! Yeni infaz düzenlemesi yolda

Uyuşturucu, gasp gibi birçok suçtan hüküm giyip serbest bırakılanların, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti gibi suçluların sokaklarda dolaşmaya devam etmesi, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Bu durum, halk arasında "cezasızlık" algısının yayılmasına neden olarak, toplumda adalet sistemine olan güveni sarsıyor.

Ceza infaz sisteminde köklü değişiklik

Cezasızlık algısına neden olan konuların başında çok sayıda suç kaydı bulunanların tutuklanmayıp ortalıkta dolaşması ile 2 yıl ve altında hapis cezasına mahkum olanların cezaevine girmemeleri oluşturuyor. Bunun için ceza infaz sisteminde köklü değişiklik yapılması planlanıyor.

Sabah gazetsinde yer alan habere göre, ceza infaz sistemine göre 2 yılın altında hapis cezasına mahkûm olanlar koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevine girmeden tahliye oluyor. Bu duruma son verilecek.

En az 1 ay cezaevinde kalmaları düşünülüyor

Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikle suç işleyen bir kişinin mutlaka cezaevine girmesi sağlanacak. Şu anda üzerinde durulan formüle göre hapis cezasına mahkum olanların en az bir ay cezaevinde kalmaları düşünülüyor. Bir ay alt sınır olacağı için alınan cezaya göre hapiste kalma süresi de artacak. Bir aylık hapis cezalarında ise birkaç gün bile olsa cezaevine girilecek.

Ceza infaz sisteminde yapılacak bu değişiklikle, trafikte insanlara saldıranlar, sokak ortasında kadınları yumruklayanlar, kadınları, çocukları taciz edenler, gasp, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlara karışanlar mutlaka cezaevine girecek.

Adli kolluk sistemi gündemde

Çok sayıda suçlunun yakalandıktan sonra serbest bırakılması toplumda büyük bir tepkiye neden oluyor. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasına ise delillerin etkin ve zamanında toplanamaması, detaylı ve etkin bir soruşturma yapılamamasının neden olduğu düşünülüyor. Daha etkin soruşturma ve sağlam bir dosya ile hâkim karşısına çıkılabilmesi için adli kolluk sistemine geçilmesi planlanıyor.

Savcılardan talimat alınacak

Adli kolluk, bir olay ile ilgili soruşturma yürütürken emniyet ya da jandarma yerine savcılardan talimat alacak. Böylece savcı ve kolluk çok daha yakın çalışacağı için deliller hızla toplanacak ve güçlü dosyalar hazırlanacak. Bir kişi serbest bırakıldıktan sonra yeni delil ve görüntülerin ortaya çıkması gibi durumlar en aza inecek.