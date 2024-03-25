Vergi müfettişleri iftarda bir araya geldi

Vergi müfettişleri, beş bini aşkın üyesi bulunan Vergi Müfettişleri Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen iftar organizasyonunda buluştu.

İftar programına, Vergi müfettişlerinin bağlı olduğu Vergi Denetim Kurulunun başkan ve başkan yardımcıları ile daire başkanlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı genel müdür ve genel müdür yardımcıları, gelir idaresi grup başkanları, sivil toplumla ilişkiler il müdürlüğü, yeminli mali müşavirler odası, akademisyenler ve iş dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.