Vezir Mohammad Nourtani davası: Dosyayı istinaf ve AİHM’e taşıyacağız

Zonguldak’ta kaçak bir maden ocağında çalışan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin yanmış halde bulunan cansız bedeniyle ilgili açılan davada mahkemenin kararı kamuoyunda ve davaya müdahil olan avukatlar arasında büyük tepki topladı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2023’te ölü bulunan Nourtani’nin davasında sanıklara “kasten öldürme” yerine “taksirle öldürme” ve “delil karartma” suçlarından ceza verdi.

“Benim hayatım hayat değil miydi?”

Karara göre, kaçak madeni işleten Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu 5 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın’a “delil karartma” suçundan 4 yıl 6 ay, çalışanlar Sercan Kayabaş ve Eray Demiro’ya 2’şer yıl, Alaattin Çayırlı’ya ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eşi duruşmada gözyaşları içinde konuştu: “Benim hayatım hayat değil miydi?”

Karar duruşmasında söz alan Vezir Mohammad Nourtani’nin eşi Qamer Gul Meliki, duygusal bir konuşma yaptı. Eşinin öldürülmesinin ardından çocuklarıyla ortada kaldığını ifade eden Meliki, “Sürekli ‘Afgan’ denilerek ayrımcılığa uğruyorum. Adalet arıyorum, sesimi kime duyuracağımı bilemiyorum” dedi.

“Geyik öldürseniz daha fazla ceza alırsınız"

Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkeme kararına sert tepki gösterdi. Nourtani’nin canlı canlı yakılarak öldürüldüğünü, ancak mahkemenin olayı iş kazası gibi değerlendirerek “taksirle öldürme” kapsamında cezalandırma yoluna gittiğini ifade etti. Şeker, “Geyik öldürseniz daha fazla ceza alırsınız. Bu adeta ödül niteliğinde bir karar. Adalete güvenin sarsıldığı bir noktadayız” diye konuştu. Avukat ayrıca duruşma sırasında salon dışına çıkarıldığını ve savunma hakkının kısıtlandığını belirterek HSK’ya şikayette bulunduğunu da açıkladı.

Avukat, dosyayı istinaf ve aihm’e taşıyacak

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Nourtani’nin kaçak çalıştığı madende ağır yaralandıktan sonra hastaneye götürülmeyip battaniyeye sarılarak araç bagajında saatlerce dolaştırıldığı, sonrasında da cesedinin yakıldığı ifade edilmişti. İddianamede tüm sanıklar hakkında “iştirak halinde kasten öldürme” ve “delil karartma” suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti. Avukat Şeker, verilen kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını, gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Şeker, “Bu davanın takipçisi olacağız. Müvekkilim canavarca hisle yakılarak öldürüldü. Adalet yerini bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.