Vuslat Doğan Sabancı kimdir?

Vuslat Doğan Sabancı, İş insanı Aydın Doğan'ın kızıdır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Uluslararası Basın Enstitüsü’nde sekiz yıl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Vuslat Doğan Sabancı, Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üyesi unvanına sahiptir. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir.

Ali Sabancı ile evlidir. Çiftin Şevket Emrecan Sabancı, Kaan Ali Sabancı isminde iki çocukları vardır.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Columbia University'den Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Bir yıl süreyle The New York Times'ın yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı The Wall Street Journal gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması aşamasında görev yaptı.

Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na getirildi.

2004-2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Hurriyet.com.tr'nin kurucusudur.